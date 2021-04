Mancano i vaccini Astrazeneca, in Toscana chiudono gli hub: “Così si destabilizzano anche gli operatori” (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo i ritardi di consegna del vaccino Astrazeneca, in Toscana da ieri, giovedì 8 aprile, sono stati chiusi momentaneamente, per mancanza di dosi da somministrare, tutti gli hub regionali. Lo stop ha destabilizzato anche gli operatori sanitari e tutto lo staff tecnico che serve a mandare avanti la “filiera dell’inoculazione”, che hanno lavorato senza tregua anche nel fine settimana e nei giorni di Pasqua e Lunedì dell’Angelo. Uno sforzo richiesto dalla Regione Toscana, dopo l’avvio della campagna vaccinale a rilento, ma che oggi sembra essere stato vanificato dal mancato arrivo delle dosi del vaccino di Oxford. Proprio il siero inglese, infatti, è quello maggiormente usato negli hub visto che, in Toscana, Pfizer e Moderna vengono gestiti da strutture sanitarie e medici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo i ritardi di consegna del vaccino, inda ieri, giovedì 8 aprile, sono stati chiusi momentaneamente, per mancanza di dosi da somministrare, tutti gli hub regionali. Lo stop ha destabilizzatoglisanitari e tutto lo staff tecnico che serve a mandare avanti la “filiera dell’inoculazione”, che hanno lavorato senza treguanel fine settimana e nei giorni di Pasqua e Lunedì dell’Angelo. Uno sforzo richiesto dalla Regione, dopo l’avvio della campagna vaccinale a rilento, ma che oggi sembra essere stato vanificato dal mancato arrivo delle dosi del vaccino di Oxford. Proprio il siero inglese, infatti, è quello maggiormente usato negli hub visto che, in, Pfizer e Moderna vengono gestiti da strutture sanitarie e medici ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccini, Zaia: “Per le iniezioni non serve una laurea”. Ma i medici attaccano: “Mancano dosi e organizzazione, non… - borghi_claudio : @TCus10 Semplice. MANCANO I VACCINI. La Lombardia ha distribuito tutte le dosi ricevute e non spetta a lei comperar… - fattoquotidiano : Vaccini, D’Amato: “Obiettivo fissato da Draghi? Impossibile ad aprile, mancano le dosi. Ne servono un milione e mez… - maria_demurtas : RT @Yoda15271485: Era Gennaio, non ci mandavano i #vaccini pattuiti. Il povero #Arcuri fu cacciato con ignominia. È Aprile, mancano i vacci… - ViolaRemedi : RT @Yoda15271485: Era Gennaio, non ci mandavano i #vaccini pattuiti. Il povero #Arcuri fu cacciato con ignominia. È Aprile, mancano i vacci… -