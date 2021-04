LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: Minina e Reçber si prendono i primi due ori. Ora le ultime finali di giornata (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione Europei Taekwondo Sofia 2021 – Orari, programma, tv e streaming Europei Taekwondo Sofia 2021 – I convocati dell’Italia ai raggi X – La cronaca della prima giornata di gare 17.58 Inizia la finale Jade Jones (Gran Bretagna) – Hatice Kübra ?lgün (Turchia), atto conclusivo della categoria – 57 kg donne. 17.55 Qualche minuto di pausa. 17.53 Il turco Hakan Reçber è il nuovo campione europeo della categoria -63 kg: in finale ha definitivamente battuto lo spagnolo Joan Jorquera con lo score di 18-12. 17.49 Aumenta il vantaggio l’anatolico che si porta sul 12-4. Jorquera è in difficoltà. 17.45 Primo round concluso: Reçber comanda 4-1. 17.43 E’ il momento ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazioneSofia– Orari, programma, tv e streamingSofia– I convocati dell’Italia ai raggi X – La cronaca della primadi gare 17.58 Inizia la finale Jade Jones (Gran Bretagna) – Hatice Kübra ?lgün (Turchia), atto conclusivo della categoria – 57 kg donne. 17.55 Qualche minuto di pausa. 17.53 Il turco Hakanè il nuovo campione europeo della categoria -63 kg: in finale ha definitivamente battuto lo spagnolo Joan Jorquera con lo score di 18-12. 17.49 Aumenta il vantaggio l’anatolico che si porta sul 12-4. Jorquera è in difficoltà. 17.45 Primo round concluso:comanda 4-1. 17.43 E’ il momento ...

