L’Irlanda del Nord in fiamme nel post Brexit

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 aprile 2021) Tornano a salire in Irlanda delle fiammate, metaforiche e non, delle tensioni sullo sfondo d’un dopoche minaccia di far materializzare i fantasmi più temuti del passato. Per ora sono episodi circoscritti, ma il fuoco che da sempre cova sotto la cenere non richiede chissà quali inneschi per poter dilagare e il clima dell’ultima settimana spaventa ormai quasi tutti nei palazzi del potere. Dopo varie nottate di scontri e violenze sparpagliatesi da Derry ad altre località simbolo di quella che fu la sanguinosa stagione dei Troubles prima della storica pace del Venerdì Santo 1998, ieri sera l’ultimo tumulto è scoppiato a Belfast. A partire dai quartieri a maggioranza protestante e con corredo di cariche di polizia, aggressioni a giornalisti, assalto a un bus urbano incendiato. Uno scenario da avvisaglie di guerriglia urbana che da quelle ...