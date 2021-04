Ligue 1 2020/2021: il Lille supera il Metz e consolida il vantaggio sul Psg (Di venerdì 9 aprile 2021) Colpo esterno del Lille, che nel match valido per il 32° turno di Ligue 1 2020/2021 supera il Metz per 2-0 e resta al primo posto in classifica. C’è tanta Turchia nel successo della capolista dato che i due gol sono arrivati da Yilmaz e Celik. Il primo ha sbloccato la gara al 60?, il secondo ha invece chiuso i giochi all’89’. Merito della vittoria, però, va anche al portiere Maignan, che nel primo tempo ha parato un rigore a Leya. Dopo la vittoria per 1-0 al Parco dei Principi contro il Psg, il Lille continua a trionfare e lo fa senza subire gol. Gli uomini di Galtier sono attualmente primi a +6 proprio sul Psg, che però ha una partita in meno. Il Monaco osserva distante una sola lunghezza dal club della capitale. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021) Colpo esterno del, che nel match valido per il 32° turno diilper 2-0 e resta al primo posto in classifica. C’è tanta Turchia nel successo della capolista dato che i due gol sono arrivati da Yilmaz e Celik. Il primo ha sbloccato la gara al 60?, il secondo ha invece chiuso i giochi all’89’. Merito della vittoria, però, va anche al portiere Maignan, che nel primo tempo ha parato un rigore a Leya. Dopo la vittoria per 1-0 al Parco dei Principi contro il Psg, ilcontinua a trionfare e lo fa senza subire gol. Gli uomini di Galtier sono attualmente primi a +6 proprio sul Psg, che però ha una partita in meno. Il Monaco osserva distante una sola lunghezza dal club della capitale. SportFace.

