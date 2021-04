Librandi (UIL-FPL) a Brunetta: bene i primi atti ma non sono del tutto sufficienti. (Di venerdì 9 aprile 2021) “Apprezziamo l’impostazione del lavoro e le dichiarazioni del Ministro Brunetta in queste prime settimane, tradotte nella firma del Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, ma continuiamo a ribadire che e’ solo un primo importante passo, ma ancora non è del tutto sufficiente.” Così Michelangelo Librandi, Segretario Generale della UIL-FPL. “Con un decennio di blocco del turn over, i prepensionamenti permessi grazie allo scivolo di quota 100, la Pubblica Amministrazione si trova sottorganico di centinaia di migliaia di lavoratori. Chiediamo da anni un piano straordinario di assunzioni, ribadito anche allo stesso Ministro in videoconferenza:il turn-over al 100% e qualcosa in più in sanità e negli enti locali non bastano. Ospedali e uffici pubblici sono in ginocchio da anni, da molto prima ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 aprile 2021) “Apprezziamo l’impostazione del lavoro e le dichiarazioni del Ministroin queste prime settimane, tradotte nella firma del Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, ma continuiamo a ribadire che e’ solo un primo importante passo, ma ancora non è delsufficiente.” Così Michelangelo, Segretario Generale della UIL-FPL. “Con un decennio di blocco del turn over, i prepensionamenti permessi grazie allo scivolo di quota 100, la Pubblica Amministrazione si trova sottorganico di centinaia di migliaia di lavoratori. Chiediamo da anni un piano straordinario di assunzioni, ribadito anche allo stesso Ministro in videoconferenza:il turn-over al 100% e qualcosa in più in sanità e negli enti locali non bastano. Ospedali e uffici pubbliciin ginocchio da anni, da molto prima ...

