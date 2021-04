Lento miglioramento, ma per le riaperture se ne riparla a maggio (Di venerdì 9 aprile 2021) I 718 decessi e i 19 mila contagi registrati nelle ultime 24 ore fanno paura, ma si tratta di numeri da spiegare. Il conto delle vittime infatti comprende anche 258 vittime emerse in Sicilia dopo un riconteggio e che si riferiscono alle scorse settimane. La cifra reale quindi è di 460 vittime in un giorno: un bilancio comunque pesante perché dimostra che il picco dei decessi non è stato ancora raggiunto. PER LA TERZA SETTIMANA di seguito almeno il numero … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 9 aprile 2021) I 718 decessi e i 19 mila contagi registrati nelle ultime 24 ore fanno paura, ma si tratta di numeri da spiegare. Il conto delle vittime infatti comprende anche 258 vittime emerse in Sicilia dopo un riconteggio e che si riferiscono alle scorse settimane. La cifra reale quindi è di 460 vittime in un giorno: un bilancio comunque pesante perché dimostra che il picco dei decessi non è stato ancora raggiunto. PER LA TERZA SETTIMANA di seguito almeno il numero … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

sulsitodisimone : 20:30 Temp. 8,1°C App. 5,4°C Umid. 71% Pioggia/Rain 0,6 mm 0,0 mmh Vento/wind 5 Kmh SE F2 Max 9 Kmh Press. 1023,9… - peppe844 : RT @paoloigna1: Oggi 718 morti il numero più alto per #covid19 da lungo tempo, anche se la situazione è in lento miglioramento https://t.co… - paoloigna1 : Oggi 718 morti il numero più alto per #covid19 da lungo tempo, anche se la situazione è in lento miglioramento - halchyan : RT @lZlNNlE: dioporco “la lombardia è in lento ma costante miglioramento” quindi volete rovinare tutto riaprendo le scuole per la quarta vo… - softjiminie9 : RT @lZlNNlE: dioporco “la lombardia è in lento ma costante miglioramento” quindi volete rovinare tutto riaprendo le scuole per la quarta vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Lento miglioramento La Lombardia torna in zona arancione, la decisione I dati sono in lento ma graduale miglioramento', aveva detto. Anche martedì pomeriggio nel corso di un webinar, Fontana aveva espresso lo stesso concetto. 'I numeri della nostra regione stanno ...

Regioni e zone rosse: chi può cambiare colore ... l'Rt e la pressione sugli ospedali sono in lento ma graduale miglioramento. Quindi potremmo essere inseriti nella zona arancione'. La Lombardia ha archiviato una giornata caratterizzata da 2.537 ...

Svegliato dal coma il rider di Ferrara: "In lento miglioramento" La Repubblica Lento miglioramento, ma per le riaperture se ne riparla a maggio Che il quadro sia in lento miglioramento lo si vede anche dalla nuova colorazione della mappa del rischio elaborata dalla cabina di regia (ministero, Iss e regioni). Emilia-Romagna, Friuli-Venezia ...

Brusaferro: “Curva in lenta decrescita. Riaperture? Ci vuole cautela” La curva dell’epidemia di Covid-19 in Italia va verso un miglioramento, complice anche la campagna di ... C’è in Italia una decrescita lenta e la maggioranza delle regioni sono in decrescita per ...

I dati sono inma graduale', aveva detto. Anche martedì pomeriggio nel corso di un webinar, Fontana aveva espresso lo stesso concetto. 'I numeri della nostra regione stanno ...... l'Rt e la pressione sugli ospedali sono inma graduale. Quindi potremmo essere inseriti nella zona arancione'. La Lombardia ha archiviato una giornata caratterizzata da 2.537 ...Che il quadro sia in lento miglioramento lo si vede anche dalla nuova colorazione della mappa del rischio elaborata dalla cabina di regia (ministero, Iss e regioni). Emilia-Romagna, Friuli-Venezia ...La curva dell’epidemia di Covid-19 in Italia va verso un miglioramento, complice anche la campagna di ... C’è in Italia una decrescita lenta e la maggioranza delle regioni sono in decrescita per ...