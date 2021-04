Le dichiarazioni alla vigilia di Udinese-Torino dei due allenatori (Di venerdì 9 aprile 2021) Domani sera, in uno dei tre posticipi della 30a giornata di Serie A, l’Udinese di Gotti ospiterà il Torino di Nicola. Padroni di casa a metà classifica e a cui mancano solo alcuni punti per la salvezza. Per gli ospiti invece domani sarà fondamentale vincere, per muovere la classifica e avvicinare la salvezza. Di seguito le dichiarazioni alla vigilia di Udinese-Torino. CHE COS’HA DETTO GOTTI alla vigilia DI Udinese-Torino? Gotti cerca di tenere alta la motivazione dei suoi, per non rischiare di essere risucchiati in zona retrocessione. Il tecnico, alla vigilia di Udinese-Torino, ha affermato: “So di avere una squadra che vuole ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 9 aprile 2021) Domani sera, in uno dei tre posticipi della 30a giornata di Serie A, l’di Gotti ospiterà ildi Nicola. Padroni di casa a metà classifica e a cui mancano solo alcuni punti per la salvezza. Per gli ospiti invece domani sarà fondamentale vincere, per muovere la classifica e avvicinare la salvezza. Di seguito ledi. CHE COS’HA DETTO GOTTIDI? Gotti cerca di tenere alta la motivazione dei suoi, per non rischiare di essere risucchiati in zona retrocessione. Il tecnico,di, ha affermato: “So di avere una squadra che vuole ...

