La camicia estiva? Si riscopre romantica ed elegante

(Di venerdì 9 aprile 2021) Eleganti, particolari, decorate con rouches, pizzi e ricami o con le maniche a palloncino: sono le camicie estive protagoniste del guardaroba delle donne 2021. Ultra femminili, richiamano i vezzi del passato attingendo dalla storia del costume per interpretarla in chiave contemporanea. Non la solitabianca Sempre candide e immacolate, eppure fuori dal comune, le camicie 2021 si trasformano grazie a dettagli preziosi con metamorfosi da vera lady anche quando conservano la silhouette lineare e classica, maschile. Come la blusa in popeline di Valentino, rivoluzionata dal pizzo macrame? sulla parte frontale; o quella di Max Mara con i nastri sulle spalle. Vibes etno chic per Jil Sander, che punta sui tagli morbidi e freschi del lino, sulle maniche fluide e sui ricami. Per lei. Blusa in popeline con pizzo macrame? e longuette in georgette, Valentino. Cappello in ...