Gregoretti | nuova udienza a Catania | agli atti le autorizzazioni a procedere Salvini Adnkronos 3

(Di venerdì 9 aprile 2021) () – Accordi a livello Ue su cui insiste anche la difesa di, con concetti ribaditi nella memoria difensiva, in quello che sembra uno dei nodi dirimenti della vicenda. Di fronte a una strategia politica, voluta da-e dal governo di allora – con l’obiettivo di spingere i paesi Ue a intervenire per la ricollocazione dei migranti, l’atto di trattenerli a mare, secondo lo stessoera esclusivamente finalizzato al risultato politico. Al punto da dire che “la permanenza a bordo” era “funzionale solo a consentire la conclusione della procedura di redistribuzione” in Europa dei migranti.Domani al via le discussioni che proseguiranno anche il 23 aprile. Il gup Nunzio Sarpietro deciderà poi il prossimo 14 maggio se rinviare a giudizio o dichiarare il non luogo aper l’ex ...

I pm hanno ripercorso l'istruttoria fatta dal tribunale dei ministri contro Salvini, poi Lo Voi ha richiamato le deposizioni fatte a Catania (nell'udienza per il caso) dall'ex presidente ...... rifarei e rifarò tutto' 9 gennaio 2021 Open Arms, processo a Salvini:udienza preliminare a ... A differenza della Procura di Catania, che per il casoha chiesto il non luogo a ...(Adnkronos) - Accordi a livello Ue su cui insiste anche la difesa di Salvini, con concetti ribaditi nella memoria difensiva, in quello che sembra uno dei nodi dirimenti della vicenda. Di fronte a una ...C’è una fetta di Italia che non è mai andata in lockdown: le acque territoriali del Canale di Sicilia. Che nei primi tre mesi del 2021 sono state più trafficate che ...