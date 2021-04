Gran Bretagna, morto il principe Filippo di Edimburgo (Di venerdì 9 aprile 2021) Buckingham palace ha annunciato la scomparsa del principe Filippo di Edimburgo: il 99enne consorte della regina Elisabetta II è morto questa mattina nel castello di Windsor. "E' con profondo dolore che Sua Maestà la Regina annuncia la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale, il principe Filippo, Duca di Edimburgo. Sua Altezza Reale si è spento in pace questa mattina al Castello di Windsor", recita il comunicato di Buckingham Palace.Filippo, che avrebbe compiuto 100 anni il 10 giugno prossimo, era comparso in pubblico l'ultima volta lo scorso 16 marzo, mentre lasciava il King Edward VII Hspital di Londra, dove era stato ricoverato per riprendersi dall'intervento al cuore al quale si era sottoposto nel St Bartholomew’s Hospital. Il Duca di ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 9 aprile 2021) Buckingham palace ha annunciato la scomparsa deldi: il 99enne consorte della regina Elisabetta II èquesta mattina nel castello di Windsor. "E' con profondo dolore che Sua Maestà la Regina annuncia la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale, il, Duca di. Sua Altezza Reale si è spento in pace questa mattina al Castello di Windsor", recita il comunicato di Buckingham Palace., che avrebbe compiuto 100 anni il 10 giugno prossimo, era comparso in pubblico l'ultima volta lo scorso 16 marzo, mentre lasciava il King Edward VII Hspital di Londra, dove era stato ricoverato per riprendersi dall'intervento al cuore al quale si era sottoposto nel St Bartholomew’s Hospital. Il Duca di ...

