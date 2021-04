Golf | Augusta Masters 2021 | Rose al comando | Molinari 30esimo

(Di venerdì 9 aprile 2021) Justininizia nel migliore dei modi l’. Il britannico è infatti alal termine del primo giro con 65 colpi. A seguire, staccati di quattro lunghezze, Brian Harman e Hideki Matsuyama. Dopo una timida partenza (un +2 le prime sette buche),è salito in cattedra nella seconda parte, infilando 5 birdie e prendendo così la testa della gara. In una giornata che ha visto solo 12 giocatori sotto il par, l’azzurro Francescochiude al trentesimo posto con 74 colpi, gli stessi del campione in carica Dustin Johnson. SportFace.

Con una seconda parte di gara perfetta Justin Rose è in testa al Masters di Augusta con 65 colpi, 4 meglio di Brian Harman e Hideki Matsuyama. Rose, che aveva cominciato con un +2 le prime sette buche, è salito in cattedra nella seconda parte, infilando 5 birdie e prendendo così la testa della gara. Ad Augusta, in Georgia (Usa), l'85ª edizione del The Masters, primo Major 2021 del golf maschile è iniziata nel segno delle sorprese. Il primo round ha visto solo 12 giocatori sotto il par. Francesco Molinari chiude al trentesimo posto con 74 colpi. Rory McIlroy ha concluso il proprio primo giro al Masters con lo score di +4, e dunque in 76 colpi, autore di sei bogey e due birdie nel corso delle 18 buche.