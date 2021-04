Formula E 2021 | Rome ePrix

Leggi su funweek

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il 10 e l’11 aprileRoma ospita la ABB FIAE World Championship, evento sportivo di rilievo internazionale, con la terza gara (sabato ore 16) e la quarta gara (domenica ore 13) della 7 ^ stagione del campionato mondiale 2020/. Il tracciato del circuito automobilistico è stato disegnato sulle strade dell’Eur. L’accesso pedonale e carrabile all’Hub vaccinale “La Nuvola” sarà sempre garantito anche nei giorni 9, 10 e 11 aprile di chiusura al traffico di via C. Colombo. A causa delle disposizioni governative in merito all’emergenza COVID-19 l’evento sportivo si terrà A PORTE CHIUSE e quindi in assenza di pubblico. L’evento sarà trasmesso in diretta il 10 aprile e 11 aprile su Italia 1 e SKY Sport 1. Il Centro Vaccinale La Nuvola rimarrà sempre aperto: in accordo con la Regione Lazio, le Autorità sanitarie competenti ...