Formula 1, Leclerc in pista a Fiorano con la SF71H del 2018 (Di venerdì 9 aprile 2021) La Ferrari torna a girare a Fiorano per preparare la meglio il Gran Premio di Imola, secondo appuntamento del Mondiale 2021 di Formula 1. Dopo che i due piloti della Ferrari Driver Accademy, Marcus Armstrong e Robert Shwartzman, hanno completato più di 200 chilometri a testa nella giornata di giovedì 8 aprile, nella mattinata di venerdì è stato Charles Leclerc calarsi nell'abitacolo della SF71H del 2018. Il monegasco ha eseguito una sessione di riscaldamento in vista del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, in programma il prossimo 18 aprile. SportFace.

