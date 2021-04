FIFA 21 | un pro player e un manager di EA arrestati per essersi finti vecchi e fare il vaccino – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 9 aprile 2021) Un promessicano di21 e undi EA Sport sono statiper aver finto di essereilper il COVID-19.. Rubén Zerecero, uno dei più forti prodell’America Latina di21, e Christian Nieva, il Campaigndi EA Sport, sono stati recentementedalla polizia messicana. I due, infatti, sono stati colti in flagrante mentre facevano finta di essere due anziani per farsi somministrare ilper il COVID-19. Questa storia surreale e grottesca, sfortunatamente è accaduta davvero nei pressi del centro vaccinale di Coyoacán a Città del … Notizie giochi PlayStation 4 L'articolo21: un pro ...

Passiamo alla Ligain Ecuador dove il Deportivo Cuenca si è imposto per 1 - 0 sul Barcellona ... partita in corso di svolgimento> Femminile Amichevoli 2021 > Aprile 16:00 Bosnia - Herzegovina ...... insieme all'AS Roma ed ESL Italia, con il primo torneo su20, ottenendo un eccellente ... Morning Stars, invece, insieme al- player Piz, ha trasmesso su Twitch le FNCS, il campionato europeo ...Un pro player messicano di FIFA 21 e un manager di EA Sport sono stati arrestati per aver finto di essere vecchi e fare il vaccino per il COVID-19.. Rubén Zerecero, uno dei più forti pro player ...Due giocatori molto conosciuti nella scena esport sudamericana di FIFA avrebbero finto di esser parenti anziani, per poter avere la loro dose di vaccino.