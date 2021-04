Epic Games Store: 160 milioni di utenti ma enormi perdite economiche – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 9 aprile 2021) Epic Games Store sembra sia un successo in termini di diffusione e utilizzo da parte degli utenti, ma al contempo sembra sia causa di perdite economiche costanti.. Informazioni interessanti su Epic Games Store arrivano da fonti piuttosto imprevedibili, come i documenti resi pubblici all’interno della causa legale tra Epic e Apple dai quali veniamo a sapere che lo Store digitale in questione ha oltre 160 milioni di utenti ma continua ad essere in perdita costante dal 2019. Il documento emerso dalle carte rese pubbliche per il processo tra Epic Games ed Apple può essere consultato a questo indirizzo su ResetEra, … Notizie ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 9 aprile 2021)sembra sia un successo in termini di diffusione e utilizzo da parte degli, ma al contempo sembra sia causa dicostanti.. Informazioni interessanti suarrivano da fonti piuttosto imprevedibili, come i documenti resi pubblici all’interno della causa legale trae Apple dai quali veniamo a sapere che lodigitale in questione ha oltre 160dima continua ad essere in perdita costante dal 2019. Il documento emerso dalle carte rese pubbliche per il processo traed Apple può essere consultato a questo indirizzo su ResetEra, … Notizie ...

