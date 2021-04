Elisabetta Gregoraci Riceve 300 Rose Rosse: Chi è l’Ammiratore Segreto? (Di venerdì 9 aprile 2021) Elisabetta Gregoraci è una delle donne italiane più corteggiate. Ultimamente sono stati tanti i pretendenti che le sono ronzati attorno. L’ultimo le ha fatto arrivare a casa ben 300 Rose Rosse. Ma chi è il romanticissimo ammiratore? Scopriamolo insieme! Regalo romanticissimo per la bellissima Elisabetta Gregoraci. Qualche giorno fa la showgirl calabrese ha infatti mostrato ai suoi followers un bellissimo mazzo di 300 Rose Rosse recapitatole a casa. Elisabetta ha immortalato la piacevole sorpresa con uno scatto condiviso sul suo profilo Instagram, che la ritrae nella vasca da bagno accanto al meraviglioso fascio di Rose Rosse, con indosso un sensualissimo costume. Ovviamente, i suoi fan hanno iniziato a ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 9 aprile 2021)è una delle donne italiane più corteggiate. Ultimamente sono stati tanti i pretendenti che le sono ronzati attorno. L’ultimo le ha fatto arrivare a casa ben 300. Ma chi è il romanticissimo ammiratore? Scopriamolo insieme! Regalo romanticissimo per la bellissima. Qualche giorno fa la showgirl calabrese ha infatti mostrato ai suoi followers un bellissimo mazzo di 300recapitatole a casa.ha immortalato la piacevole sorpresa con uno scatto condiviso sul suo profilo Instagram, che la ritrae nella vasca da bagno accanto al meraviglioso fascio di, con indosso un sensualissimo costume. Ovviamente, i suoi fan hanno iniziato a ...

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci Elisabetta Gregoraci, la gonna corta si apre nel punto giusto ed è magia Uno scatto di Elisabetta Gregoraci continua a raccogliere likes e a guadagnare commenti di apprezzamento: la gonna della showgirl si apre nel punto giusto ed è magia La showgirl calabrese, tra i partecipanti dell'...

Avanti un altro Pure di sera Paolo Bonolis, anticipazioni edizione speciale Per la squadra GFVIP ci sono: Matilde Brandi, Patrizia De Blanck, Mario Ermito, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Giacomo Urtis. Invece, per la squadra degli Opinionisti ci sono: Alessandro ...

Elisabetta Gregoraci, svelato il suo ammiratore segreto: l’indiscrezione DiLei Bonolis-Laurenti, Avanti un altro speciale in prime time Domenica 11 aprile, su Canale 5, prende il via 'Avanti un altro! Pure di sera'. Paolo Bonolis e Luca Laurenti festeggiano il decimo anniversario del game-show in prima serata con una serie di speciali ...

Anticipazioni Avanti un altro di sera, prima puntata: ospiti Gregoraci, Oppini, Malgioglio Tra i presenti in studio anche la showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci. Nel dettaglio, le anticipazioni sulla prima puntata di Avanti un altro di sera, rivelano che la sfida tra GF Vip Vs ...

