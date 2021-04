Dazn ha speso un botto. Ora va a caccia di quattrini

(Di venerdì 9 aprile 2021) Perdite e diritti tv,valuta l’ipo MF – Milano Finanza, pagina 16, di Andrea Montanari. Prima l’investimento miliardario per il calcio italiano, poi la valorizzazione del business, passando dall’incasso garantito dai mercati., l’Ott di proprietà dell’imprenditore di origini ucraine Len Blavatnik, dopo avere messo sul piatto 840 milioni all’anno per poter trasmettere 10 partite (7 in esclusiva) della Serie A per il periodo 2021-2024 (in totale 2,5 miliardi di euro) inizia a impostare il percorso che lo porterà in borsa, a Londra, per bilanciare gli investimenti fatti e programmati. L’opzione, riportata tempo fa da MF – Milano Finanza, è stata rilanciata ieri dall’agenzia di stampa Reuters al termine di un colloquio con il ceo della piattaforma streaming James Rushton. «Se le circostanze fossero quelle giuste, potremmo attingere al mercato dei ...

