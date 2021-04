Covid, tutta la provincia di Palermo passa in zona rossa fino al 22 aprile (Di venerdì 9 aprile 2021) Considerata la repentina evoluzione dei contagi e la diffusione delle varianti del Covid, in tutta la provincia, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha appena firmato un'ordinanza che dispone la zona rossa in tutti i Comuni della Città metropolitana di Palermo a partire da domenica 11 e fino a giovedì 22 aprile. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 aprile 2021) Considerata la repentina evoluzione dei contagi e la diffusione delle varianti del, inla, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha appena firmato un'ordinanza che dispone lain tutti i Comuni della Città metropolitana dia partire da domenica 11 ea giovedì 22. L'articolo .

Advertising

MediasetTgcom24 : L'Olanda sospende il vaccino di AstraZeneca per tutti #covid - La7tv : #dimartedi Enrico Letta: 'Per fortuna abbiamo un ministro come Roberto Speranza, al quale va tutta la mia solidarie… - fanpage : Un'invenzione tutta italiana ?? - DalmaMusic_ : RT @rep_palermo: Covid, aumento di contagi e varianti: da domenica e fino al 22 aprile zona rossa in tutta la provincia di Palermo [aggiorn… - SanMarino_RTV : Da lunedì prossimo, riferisce @IssRSMarino, sarà possibile prenotare la vaccinazione anti-covid a tutte le fasce di… -