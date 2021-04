Covid, report settimanale Iss: 8 regioni con Rt sopra 1, Veneto e Bolzano “a rischio basso” (Di venerdì 9 aprile 2021) Covid monitoraggio Iss oggi 9 aprile 2020, le anticipazioni del report dell’Istituto superiore di sanità, sulla base del quale la cabina di regia deciderà oggi il cambio colore delle regioni, fotografano una situazione ancora delicata in Italia. “Otto regioni e province autonome hanno un Rt puntuale maggiore di uno: Basilicata, Campania, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta. Tra queste, due regioni (Sardegna e Valle d’Aosta) hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3” e quindi sono candidate alla zona rossa. Così la bozza del monitoraggio del report settimanale Iss-ministero della Salute sull’epidemia di Covid in Italia nella settimana 29 marzo-4 aprile, anticipata da Adnkronos. (prosegue dopo la ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 9 aprile 2021)monitoraggio Iss oggi 9 aprile 2020, le anticipazioni deldell’Istituto superiore di sanità, sulla base del quale la cabina di regia deciderà oggi il cambio colore delle, fotografano una situazione ancora delicata in Italia. “Ottoe province autonome hanno un Rt puntuale maggiore di uno: Basilicata, Campania, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta. Tra queste, due(Sardegna e Valle d’Aosta) hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3” e quindi sono candidate alla zona rossa. Così la bozza del monitoraggio delIss-ministero della Salute sull’epidemia diin Italia nella settimana 29 marzo-4 aprile, anticipata da Adnkronos. (prosegue dopo la ...

