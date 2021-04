Covid: Merkel modifica la legge sulla pandemia in Germania (Di venerdì 9 aprile 2021) "Lunedì prossimo non si terrà alcun vertice fra il governo e i Laender. E il vertice non si terrà neppure nel corso della settimana prossima". Lo ha confermato in conferenza stampa la portavoce di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 9 aprile 2021) "Lunedì prossimo non si terrà alcun vertice fra il governo e i Laender. E il vertice non si terrà neppure nel corso della settimana prossima". Lo ha confermato in conferenza stampa la portavoce di ...

Advertising

Danilo_Ginestra : @_Khassia_ Se funziona per la Merkel con Conte, sarebbe da provare contro il Covid! - PazuDaemon : DOPO LA FIGURA DI MERDA DELLE SCORSE SETTIMANE 'La Germania intende rafforzare le sue restrizioni sul Covid-19, me… - GiaPettinelli : Covid: Merkel modifica la legge sulla pandemia in Germania - Alessio17 : RT @kolozika: Berlino cambia metodo. Salta summit Stato-Regioni di lunedì, e verrà modificata legge su protezione salute, che regola pandem… - fisco24_info : Covid: Merkel modifica la legge sulla pandemia in Germania: Portavoce: 'Decisione presa con i Laender per azione un… -