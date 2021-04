Viola il lockdown | costretto dalla polizia a fare 300 piegamenti | muore in preda alle convulsioni

(Di giovedì 8 aprile 2021) Nelle Filippine, un uomo di 28 anni è stato preso daed è morto dopo essere statoda agenti di300 esercizi a terra per essere stato colto in flargante are ...

In marzo, in seguito a un'impennata dei casi, unduro è stato imposto a 25 milioni di filippini. Il presidente Duterte ha deciso di usare le maniere forti, come in altre occasioni, quali la ......ad un secondo, ho iniziato a sperimentare. Ho un canale youtube, ma il format passivo non mi piace, allora ho pensato a Twitch , ma senza un fine necessario. Dopo aver girato sul sito...Nelle Filippine, un uomo di 28 anni è stato preso da convulsioni ed è morto dopo essere stato costretto da agenti di polizia a fare 300 esercizi a terra per essere stato colto in flargante a violare ...Nelle Filippine un uomo di 28 anni è stato preso da convulsioni ed è morto dopo essere stato costretto dagli agenti di polizia a fare 300 flessioni per aver violato il lockdown anti-Covid: un caso che ...