Vino, Ismea: settore colpito da pandemia ma resiliente, in Italia +3% produzione in 2020 (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. - Un settore colpito dal blocco quasi totale dell'Horeca ma che ha saputo resistere alla crisi innescata dalla pandemia mostrando un'indubbia resilienza rispetto all'inedita sfida del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. - Undal blocco quasi totale dell'Horeca ma che ha saputo resistere alla crisi innescata dallamostrando un'indubbia resilienza rispetto all'inedita sfida del ...

Advertising

lifestyleblogit : Vino, Ismea: settore colpito da pandemia ma resiliente, in Italia +3% produzione in 2020 - - lifestyleblogit : Vino, Ismea: settore colpito da pandemia ma resiliente, in Italia +3% produzione in 2020 - - fisco24_info : Vino, Ismea: settore colpito da pandemia ma resiliente, in Italia +3% produzione in 2020: Un settore colpito dal bl… -