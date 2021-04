Vergine (Di giovedì 8 aprile 2021) Il fisico Victor Weisskopf diceva: “La bellezza nella scienza è la stessa della musica di Beethoven. Improvvisamente scopri una connessione nella nebbia degli eventi. Metti insieme cose che erano presenti in te ma non erano mai state collegate”.... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 8 aprile 2021) Il fisico Victor Weisskopf diceva: “La bellezza nella scienza è la stessa della musica di Beethoven. Improvvisamente scopri una connessione nella nebbia degli eventi. Metti insieme cose che erano presenti in te ma non erano mai state collegate”.... Leggi

Advertising

fattoquotidiano : Non è finito il giallo di David Rossi, nemmeno dopo tre inchieste [di Marco Grasso e Stefano Vergine] - visitmuve_it : Nella Sala del Maggior Consiglio a @ducalevenezia, si trova 'Il Paradiso' di Tintoretto. Gironi celesti popolati da… - nariblessyah : @_toocutetocare_ Io amo la vergine è un segno splendido non esiste che stia in fondo - nariblessyah : @swiftjimn Stavo vedendo classifiche da mani nei capelli amo tipo la vergine e i pesci agli ultimi posti MA CI SIAMO - nariblessyah : Ora la faccio io la classifica dei segni perché sto vedendo cose che non stanno né in cielo né in terra 1. Caprico… -