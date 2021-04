TikTok | lancia l’SOS in live streaming e viene soccorso grazie ad un follower

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 8 aprile 2021) Una storia di collaborazione tra frequentatori della piattaforma socialquella che ha visto protagonisti due giovani statunitensi di 12 e 13 anni darsi aiuto in un momento di estrema pericolosità; ripreso in diretta video sul profilo di uno dei due protagonisti della vicenda.(Adobe Stock)è uno dei social network più in voga tra i giovani e i giovanissimi, nonostante nelle ultime settimane sia stato al centro dell’attenzione per i recenti accadimenti che hanno portato alla “stretta” sulle iscrizioni e ad un controllo più rigido sull’età anagrafica dei nuovi utenti. Solo poche settimane fa, ricordiamo, il Garante aveva imposto adi adottare nuovi strumenti di verifica per l’età degli iscritti. Ma la storia riportata dal sito del Guardian non riguarda episodi legati alle ...