The Journey Through Time Masterplan marks a major step in protecting and sharing the AlUla cultural and heritage site with the world (Di giovedì 8 aprile 2021) - Five unique districts, connected by a 20km-long public realm called the Wadi of Hospitality, will protect 200,000 years of natural and human history across the 20km-long core historical area of AlUla, a unique cultural landscape located in north-west Arabia, encompassing a wadi (seasonal river valley) and culminating in the Nabataean city of Hegra, a UNESCO world heritage site. - The first Masterplan in a series for AlUla is conceived as a Living Museum and includes 15 new cultural assets, a 9km rejuvenated cultural Oasis, 10 million square meters of green and open spaces, and a 46km low-carbon tramway, while contributing to AlUla's hospitality offer with 5,000 additional hotel ...

