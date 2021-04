Telepass Pay - Nella piattaforma digitale anche i servizi di revisione di Dekra (Di giovedì 8 aprile 2021) Come annunciato durante la terza edizione del Digital Event di Fleet&Business, Telepass continua ad arricchire il suo ecosistema integrato per la mobilità. La prima novità riguarda un accordo con Dekra: i clienti Telepass Pay potranno prenotare e pagare tramite app (disponibile sia per sistema operativo iOs, sia Android) la revisione per la propria auto, moto o, più in generale, per veicoli di massa inferiore alle 3,5 tonNellate, includendo il costo nel canone mensile. La rete. Al momento i centri Dekra convenzionati con Telepass sono 212 in tutta Italia sugli oltre 600 della multinazionale tedesca, in particolare nel Lazio, in Lombardia, in Piemonte e in Toscana, ma prossimamente tutti verranno coperti dal nuovo servizio, che si aggiunge a quello ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 8 aprile 2021) Come annunciato durante la terza edizione del Digital Event di Fleet&Business,continua ad arricchire il suo ecosistema integrato per la mobilità. La prima novità riguarda un accordo con: i clientiPay potranno prenotare e pagare tramite app (disponibile sia per sistema operativo iOs, sia Android) laper la propria auto, moto o, più in generale, per veicoli di massa inferiore alle 3,5 tonte, includendo il costo nel canone mensile. La rete. Al momento i centriconvenzionati consono 212 in tutta Italia sugli oltre 600 della multinazionale tedesca, in particolare nel Lazio, in Lombardia, in Piemonte e in Toscana, ma prossimamente tutti verranno coperti dal nuovoo, che si aggiunge a quello ...

