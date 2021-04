Superluna rosa di aprile | ecco quando vedremo lo spettacolo in cielo

(Di giovedì 8 aprile 2021) Occhi verso ilnella notte tra il 26 e il 27sarà possibile ammirare ladi. Il nome in realtà è fuorviante e non vuol dire che il satellite assumerà una ...

Occhi verso il cielo nella notte tra il 26 e il 27 aprile quando sarà possibile ammirare ladi aprile. Il nome in realtà è fuorviante e non vuol dire che il satellite assumerà una colorazione. Quel che conta però è che lo spettacolo sarà visibile in tutto il mondo. Ecco ...Lailluminerà il cielo di ...Occhi verso il cielo nella notte tra il 26 e il 27 aprile quando sarà possibile ammirare la superluna rosa di aprile. Il nome in realtà è fuorviante e non vuol dire che ...La Luna continua ad affascinare gli astronomi di tutto il mondo ed è sempre più vicino il momento del secondo allunaggio della storia: dopo la prima missione del 1969, nel 2024 si farà il bis per scop ...