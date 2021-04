SpillOver | la piattaforma che classifica i virus più pericolosi per nuove pandemie

(Di giovedì 8 aprile 2021) Torniamo indietro a metà 2019: di quello che oggi è chiamato SARS - CoV - 2 nessuno conosceva nemmeno l'esistenza . Poi a un certo punto è passato dagli animali agli esseri umani e sappiamo tutti come ...

Laraccoglie informazioni da svariate fonti scientifiche e la sua impostazione open source permette un costante aggiornamento delle informazioni man mano che le conoscenze ...... proprio con questo obiettivo è nata, unainterattiva online che raccoglie e confronta i dati sui virus di recente scoperta e li mette in ordine di rischio. Nelle prime ...Una nuova app online misura il livello di minaccia dei virus che potrebbero "saltare" dagli animali all'uomo e scatenare una nuova pandemia, come è successo con il SARS-CoV-2 ...Una piattaforma open source stila una classifica in continuo aggiornamento dei virus più a rischio di compiere un salto di specie e passare all'uomo.