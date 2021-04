Spara con pistola a salve vicino a scuola, panico tra gli alunni a Licata (Di giovedì 8 aprile 2021) Scene da far west, a Licata . E' stato un ragazzo di 17 anni a far esplodere due colpi di pistola - a salve e priva di tappo rosso -, seminando un prevedibile panico tra i presenti in strada- in pieno... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 8 aprile 2021) Scene da far west, a. E' stato un ragazzo di 17 anni a far esplodere due colpi di- ae priva di tappo rosso -, seminando un prevedibiletra i presenti in strada- in pieno...

