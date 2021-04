Si insedia a Pompei il nuovo direttore generale Gabriel Zuchtriegel.

Advertising

rep_napoli : Scavi di Pompei, si insedia Zuchtriegel: master plan, manutenzione e tecnologia [di Antonio Ferrara] [aggiornamento… - corrmezzogiorno : #Napoli A Pompei si insedia il neo direttore Zuchtriegel - rep_napoli : Scavi di Pompei, si insedia Zuchtriegel: master plan, manutenzione e tecnologia [di Antonio Ferrara] [aggiornamento… - rep_napoli : Scavi di Pompei, si insedia Zuchtriegel: master plan, manutenzione e tecnologia [di Antonio Ferrara] [aggiornamento… - rep_napoli : Scavi di Pompei, si insedia Zuchtriegel: master plan, manutenzione e tecnologia [di Antonio Ferrara] [aggiornamento… -

Ultime Notizie dalla rete : insedia Pompei

La Repubblica

Nel 2015, ha collaborato nel "Grande Progetto" quale membro della Segreteria tecnica di progettazione. Da novembre 2015 ha diretto il Parco archeologico di Paestum, al quale nel 2020 si è ...... in questo secondo piano che consegniamo oggi siil Museo della Civiltà Istriana, Fiumana e ...culturale il grande Museo della Civiltà Istriana Fiumana e Dalmata e anche la nostra "", con ...NAPOLI - Primo giorno ufficiale a Pompei per il neo direttore generale del Parco Archeologico Gabriel Zuchtriegel, nominato il 20 febbraio scorso dal ministro della Cultura Dario Franceschini, in succ ...Ma nei fatti Zuchtriegel è già in carica a Pompei e potrà anche formalmente prendere possesso della sua stanza con vista sugli Scavi e sul Vesuvio nella nuova sede degli uffici fuori Porta di ...