Serie A, gli arbitri della 30ª giornata: Samp-Napoli a Valeri. C'è Pairetto per Inter-Cagliari

Designati gli arbitri per le gare della 30esima giornata della Serie A stagione 2020-2021. Questi i fischietti di ogni singolo match:

Benevento – Sassuolo: MARINI
Fiorentina – Atalanta: SACCHI
H. Verona – Lazio: CHIFFI
Inter – Cagliari: Pairetto
Juventus – Genoa: DI BELLO
Parma – Milan: MARESCA
Roma – Bologna: GUIDA
Sampdoria – Napoli: Valeri
Spezia – Crotone: SOZZA
Udinese – Torino: DOVERI

