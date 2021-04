Scontro in galleria: morto un 52enne, ferito un 51enne (Di giovedì 8 aprile 2021) Tragico incidente all’interno della galleria “Montenegrone”, a Scanzorosciate, in provincia di Bergamo: morto un 52enne, ferito un 51enne. galleria momentaneamente chiusa al traffico: lunghe code in entrambe le direzioni, in particolare dalla Valle Seriana in direzione di Bergamo Incidente in galleria: morto un 52enne, ferito un 51enneUn 52enne è morto questa mattina, intorno alle 8.30, in un incidente stradale avvenuto nella galleria “Montenegrone”, a Scanzorosciate, in provincia di Bergamo. L’uomo era a bordo di un furgone che dopo essere uscito di strada si è sfracellato contro la piazzola di sosta all’interno del sunnominato tunnel. Inutili i ... Leggi su ck12 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tragico incidente all’interno della“Montenegrone”, a Scanzorosciate, in provincia di Bergamo:ununmomentaneamente chiusa al traffico: lunghe code in entrambe le direzioni, in particolare dalla Valle Seriana in direzione di Bergamo Incidente inununUnquesta mattina, intorno alle 8.30, in un incidente stradale avvenuto nella“Montenegrone”, a Scanzorosciate, in provincia di Bergamo. L’uomo era a bordo di un furgone che dopo essere uscito di strada si è sfracellato contro la piazzola di sosta all’interno del sunnominato tunnel. Inutili i ...

