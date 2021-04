Record di morti da Covid, ritardi sui vaccini e incertezze: il dossier che inchioda Speranza (e Conte) (Di giovedì 8 aprile 2021) Non ci sono più alibi. Con 43 morti di Covid per ogni milione d’abitanti, l’Italia si conferma triste primatista europea (e tra i peggiori al mondo) nella pandemia in atto da oltre un anno. Lo riconosce perfino il Corriere della Sera, che oggi ha pubblicato un dossier che inchioda il ministro della Salute, Roberto Speranza e conseguentemente i due governi che lo hanno messo (e lasciato) al suo posto. Negli ultimi quattro mesi, riporta il Corriere, nonostante i vaccini, l’Italia è stato l’unico Paese «che ha registrato un aumento dei morti, passando dai 38 decessi per milione di abitanti a febbraio, un dato che comunque non ci avrebbe tolto il triste primato, ai 43 di marzo. E come media di mortalità stiamo peggio anche del Brasile di Bolsonaro, che nel frattempo ha ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 aprile 2021) Non ci sono più alibi. Con 43diper ogni milione d’abitanti, l’Italia si conferma triste primatista europea (e tra i peggiori al mondo) nella pandemia in atto da oltre un anno. Lo riconosce perfino il Corriere della Sera, che oggi ha pubblicato uncheil ministro della Salute, Robertoe conseguentemente i due governi che lo hanno messo (e lasciato) al suo posto. Negli ultimi quattro mesi, riporta il Corriere, nonostante i, l’Italia è stato l’unico Paese «che ha registrato un aumento dei, passando dai 38 decessi per milione di abitanti a febbraio, un dato che comunque non ci avrebbe tolto il triste primato, ai 43 di marzo. E come media di mortalità stiamo peggio anche del Brasile di Bolsonaro, che nel frattempo ha ...

fanpage : "Il Brasile è un reattore nucleare che ha innescato una reazione a catena ed è fuori controllo. È una Fukushima bio… - Agenzia_Ansa : Covid: record di morti in Brasile, 4.195 in 24 ore I contagi sono stati quasi 87 mila, oltre 13 milioni in totale… - SkyTG24 : Record di morti per Covid in Brasile, ma Bolsonaro è contrario al lockdown: fa ingrassare

Ultime Notizie dalla rete : Record morti Record di morti per Covid in Polonia, 954 in un giorno La Polonia ha registrato 954 morti di Covid nelle ultime 24 ore, un record dall'inizio della pandemia. Lo ha annunciato il ministero della sanità definendo la situazione "tragica". Aumentano i casi, 27.887 in un solo giorno, e ...

Il Cile sbaglia le riaperture: vaccini record, ma contagi in crescita ... Warwick University e London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), la terza ondata (prevista entro fine estate) potrebbe causare da 40 mila a quasi 60 mila morti in Uk. A tale proposito, ...

