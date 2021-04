Probabili formazioni Juventus-Genoa: trentesima giornata Serie A 2020/2021 (Di giovedì 8 aprile 2021) Le Probabili formazioni di Juventus-Genoa, match della trentesima giornata di Serie A 2020/2021. La partita è in programma alle 15:00 di domenica 11 aprile nella cornice dell’Allianz Stadium e sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Juventus – Out Bonucci e Bernardeschi, entrambi positivi. Morata e Cristiano Ronaldo i favoriti nel probabile 3-5-2 scelto da Pirlo per una gara da dentro o fuori per il suo futuro. Genoa – Modulo a specchio per Ballardini che dà fiducia a Destro e Scamacca con Shomurodov e Pandev pronti a subentrare. Squalificato Strootman. Le ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 15:00 di domenica 11 aprile nella cornice dell’Allianz Stadium e sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Out Bonucci e Bernardeschi, entrambi positivi. Morata e Cristiano Ronaldo i favoriti nel probabile 3-5-2 scelto da Pirlo per una gara da dentro o fuori per il suo futuro.– Modulo a specchio per Ballardini che dà fiducia a Destro e Scamacca con Shomurodov e Pandev pronti a subentrare. Squalificato Strootman. Le ...

