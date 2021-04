Piero Angela, la confessione sul figlio Alberto: ‘Se fosse stato per me…’ (Di giovedì 8 aprile 2021) Piero Angela (92 anni) e Alberto Angela (59), divulgatori scientifici amatissimi dagli spettatori ma, prima ancora, padre e figlio. Una passione per la cultura, per la scienza, per la scoperta, che è stata tramandata di generazione in generazione e della quale Angela Senior ha parlato, a cuore aperto, in un’intervista al settimanale Nuovo (l’intervista risale al 2017 proprio agli inizi di Alberto Angela in tv) Per la prima volta, il papà di Superquark si è sbottonato sul suo rapporto con il figlio Alberto, dichiarando qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato: “Mio figlio Alberto? fosse stato per me non sarebbe in Rai“, sono state le parole di ... Leggi su funweek (Di giovedì 8 aprile 2021)(92 anni) e(59), divulgatori scientifici amatissimi dagli spettatori ma, prima ancora, padre e. Una passione per la cultura, per la scienza, per la scoperta, che è stata tramandata di generazione in generazione e della qualeSenior ha parlato, a cuore aperto, in un’intervista al settimanale Nuovo (l’intervista risale al 2017 proprio agli inizi diin tv) Per la prima volta, il papà di Superquark si è sbottonato sul suo rapporto con il, dichiarando qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato: “Mioper me non sarebbe in Rai“, sono state le parole di ...

