Paola Turani: “Non arrendetevi”, l’influencer racconta la sua storia (Di giovedì 8 aprile 2021) Paola Turani commuove il web con la sua storia: il video pubblicato su Instagram è davvero emozionante. Una magnifica notizia poche settimane fa è arrivata dalla famosa influencer Paola Turani. Attraverso il suo canale Instagram ha annunciato ai suoi fan di essere in dolce attesa. La donna, attiva e seguita sui social da milioni di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 8 aprile 2021)commuove il web con la sua: il video pubblicato su Instagram è davvero emozionante. Una magnifica notizia poche settimane fa è arrivata dalla famosa influencer. Attraverso il suo canale Instagram ha annunciato ai suoi fan di essere in dolce attesa. La donna, attiva e seguita sui social da milioni di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

alexiavxv : RT @sbrinzii: Mai avrei pensato che mi sarei ritrovata a piangere difronte a un video di Paola Turani, ma sentire di come fosse 8 anni alla… - Claudia73809047 : Ma se non vi piace Paola Turani (o come dite voi taola purani) perché cazz la seguite? Qualcuno vi costringe? Vi pa… - byrnelacroix : ringrazio anche oggi paola turani per avermi fatto piangere - itsmicius : Mi sono commossa col video di Paola turani ?? - tempor_ale : ho visto l'ultimo post di paola turani e sono un fiume -