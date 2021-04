Napoli, Jorginho: “Tornerò se ci sarà la possibilità, ma ora voglio vincere col Chelsea” (Di giovedì 8 aprile 2021) “Chi ha vissuto a Napoli non può dimenticare. È stata un’esperienza bellissima, mi sono affezionato alla città e ai tifosi. Ora non ci penso, c’è tanto da fare qui e voglio vincere. Ma se ci sarà la possibilità, prima o poi, mi piacerebbe tornare“. Sono queste le parole di Jorginho, centrocampista del Chelsea, che nel postpartita della sfida contro il Porto ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Quindi focus momentaneo sui Blues, ma le porte nei confronti della sua ex squadra non saranno mai chiuse. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) “Chi ha vissuto anon può dimenticare. È stata un’esperienza bellissima, mi sono affezionato alla città e ai tifosi. Ora non ci penso, c’è tanto da fare qui e. Ma se cila, prima o poi, mi piacerebbe tornare“. Sono queste le parole di, centrocampista del, che nel postpartita della sfida contro il Porto ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Quindi focus momentaneo sui Blues, ma le porte nei confronti della sua ex squadra non saranno mai chiuse. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Napoli #Jorginho commenta un possibile ritorno in maglia azzurra: il centrocampista non chiude le porte - pasquale_caos : Jorginho: “Chi ha vissuto a Napoli non può dimenticare. È stata un'esperienza bellissima, mi sono affezionato alla… - MondoNapoli : Sky - Jorginho dichiara: 'Un giorno mi farebbe piacere ritornare a Napoli' - - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: La confessione di #Jorginho. - UgoBaroni : RT @SkySport: Jorginho: 'Tornare al Napoli? Se ci fosse la possibilità in futuro...' -