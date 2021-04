Mercati cauti. Milano frena con le banche

(Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari, in attesa della partenza di Wall Street che secondo l’andamento dei future statunitensi dovrebbe aprire contrastata. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,186. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.746,4 dollari l’oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,60%. In discesa lo spread, che retrocede a quota +100 punti base, con un decremento di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,67%. Tra le principali Borse europee deludente Francoforte, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,33%. Composta Parigi, che cresce di un modesto +0,36%. Sostanzialmente stabile ...

