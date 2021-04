Lorella Cuccarini, le parole per Rosa Di Grazia dopo l’eliminazione da Amici (Di giovedì 8 aprile 2021) Sabato scorso la scuola di Amici ha perso forse la ballerina più chiacchierata di quest’edizione. Rosa Di Grazia ha lasciato il talent, nonostante Lorella Cuccarini abbia sempre cercato di proteggerla e prepararla al meglio per le sfide. Ieri la nuova prof dello show ha rivelato di aver già sentito la sua allieva fuori dagli studi. la coreografa ha ricordato a Rosa che nonostante l’amarezza per essere uscita, deve fare tesoro di questa splendida opportunità che è Amici. “Ho ricevuto 700 domande riguardo Rosa. Sì, ci siamo sentite dopo l’eliminazione. Credo che rimanga la bellissima esperienza di Amici, la vetrina della prima serata. Io le faccio tanti tanti auguri e naturalmente sono qui per ... Leggi su biccy (Di giovedì 8 aprile 2021) Sabato scorso la scuola diha perso forse la ballerina più chiacchierata di quest’edizione.Diha lasciato il talent, nonostanteabbia sempre cercato di proteggerla e prepararla al meglio per le sfide. Ieri la nuova prof dello show ha rivelato di aver già sentito la sua allieva fuori dagli studi. la coreografa ha ricordato ache nonostante l’amarezza per essere uscita, deve fare tesoro di questa splendida opportunità che è. “Ho ricevuto 700 domande riguardo. Sì, ci siamo sentite. Credo che rimanga la bellissima esperienza di, la vetrina della prima serata. Io le faccio tanti tanti auguri e naturalmente sono qui per ...

