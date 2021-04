LOL – Chi ride è fuori, Elio sui concorrenti: “Tutti scelti con una logica” (Di giovedì 8 aprile 2021) Arrivano oggi su Prime Video gli ultimi due episodi di LOL – Chi ride è fuori, la serie che sta facendo ridere tutta Italia: ecco cosa ha raccontato Elio. Le parole di Elio su LOL (Instagram)Con grande attesa da parte del pubblico italiano, escono oggi sulla piattaforma Amazon Prime Video le ultime due puntate dello show LOL – Chi ride è fuori: uno dei concorrenti di questa prima edizione, il cantautore Elio, ha raccontato qualcosa della sua esperienza all’interno del programma. Su internet il pubblico si è scatenato: nei giorni scorsi i social erano invasi da Gif e video che ritraevano alcuni dei momenti più divertenti dello show. Il format è giapponese ed è molto semplice. Dieci comici chiusi in una stanza devono ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 8 aprile 2021) Arrivano oggi su Prime Video gli ultimi due episodi di LOL – Chi, la serie che sta facendore tutta Italia: ecco cosa ha raccontato. Le parole disu LOL (Instagram)Con grande attesa da parte del pubblico italiano, escono oggi sulla piattaforma Amazon Prime Video le ultime due puntate dello show LOL – Chi: uno deidi questa prima edizione, il cantautore, ha raccontato qualcosa della sua esperienza all’interno del programma. Su internet il pubblico si è scatenato: nei giorni scorsi i social erano invasi da Gif e video che ritraevano alcuni dei momenti più divertenti dello show. Il format è giapponese ed è molto semplice. Dieci comici chiusi in una stanza devono ...

Advertising

Corriere : «LOL...»: siamo sicuri che sia così divertente? Quattro motivi per cui non fa ridere invece per niente - Corriere : «LOL...»: siamo sicuri che sia così divertente? Quattro motivi per cui non fa ridere in... - twjstedrealityy : RT @Sara32181623: Ogni tanto ripenso a questo. Solo chi ha visto LOL capirà. #lolchirideefuori #ChiRideFuori #LOL - soze_qui : Non spoilerate chi vince #Lol per favore, perché ancora non ho visto gli ultimi due episodi. - waitingforthom : CAZZO MI AVETE RICORDATO CHE QUI SICURO FARANNO SPOILER SU CHI VINCE LOL! NO DEVO CHIUDERE TWITTER -