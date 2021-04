LIVE Musetti-Evans 6-1 1-6 4-3, ATP Cagliari in DIRETTA: l’azzurro conduce il terzo set (Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-MUNAR A MARBELLA LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-SIMON A Cagliari 30-15 Gran passante di diritto di Musetti sulla discesa a rete di Evans. 15-15 Gran volée di rovescio di Evans sulla smorzata di Musetti. 15-0 Rovescio in corridoio di Evans. 4-4 Musetti troppo distante dal campo: set tiratissimo a Cagliari. 40-30 Risposta profonda dell’azzurro che scaccia via Evans. 40-15 Gran rovescio lungolinea dell’azzurro dopo aver dominato la diagonale. 40-0 In corridoio il rovescio in passante di Musetti. 30-0 Serve&volley di ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-MUNAR A MARBELLA LADI SONEGO-SIMON A30-15 Gran passante di diritto disulla discesa a rete di. 15-15 Gran volée di rovescio disulla smorzata di. 15-0 Rovescio in corridoio di. 4-4troppo distante dal campo: set tiratissimo a. 40-30 Risposta profonda delche scaccia via. 40-15 Gran rovescio lungolinea deldopo aver dominato la diagonale. 40-0 In corridoio il rovescio in passante di. 30-0 Serve&volley di ...

