Le nuove norme Brunetta per i concorsi pubblici sono ingiuste (Di giovedì 8 aprile 2021) I giovani, i giovani, i giovani.Una parola che molti politici hanno sempre sulla punta della lingua, ma mai sulla punta della penna con cui scrivono le leggi. L’ultima arriva dal Ministro Brunetta. Lui in effetti è sempre il più acuto quando si tratta di ingannare l’opinione pubblica, usando la retorica dell’efficienza e della modernizzazione per nascondere le solite scelte a favore di pochi, meglio se di famiglie ‘ricche e potenti’. Questa volta si tratta dei 500mila posti che verranno messi a concorso nella Pubblica Amministrazione nei prossimi 5 anni, un tema caro a centinaia di migliaia di giovani che vorrebbero dare un contributo alla crescita del Paese, al dinamismo della macchina dello Stato e anche - è un’ambizione importante - cercare un’ exit strategy da una vita di precariato e sfruttamento intollerabili. Quei giovani sono in fondo a tutte ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 aprile 2021) I giovani, i giovani, i giovani.Una parola che molti politici hanno sempre sulla punta della lingua, ma mai sulla punta della penna con cui scrivono le leggi. L’ultima arriva dal Ministro. Lui in effetti è sempre il più acuto quando si tratta di ingannare l’opinione pubblica, usando la retorica dell’efficienza e della modernizzazione per nascondere le solite scelte a favore di pochi, meglio se di famiglie ‘ricche e potenti’. Questa volta si tratta dei 500mila posti che verranno messi a concorso nella Pubblica Amministrazione nei prossimi 5 anni, un tema caro a centinaia di migliaia di giovani che vorrebbero dare un contributo alla crescita del Paese, al dinamismo della macchina dello Stato e anche - è un’ambizione importante - cercare un’ exit strategy da una vita di precariato e sfruttamento intollerabili. Quei giovaniin fondo a tutte ...

Musei Vaticani riaprono 3 maggio con norme più stringenti Prenotazione obbligatoria, puntualità negli orari di accesso, mascherine, distanziamento di oltre un metro. I Musei Vaticani mettono nero su bianco nuove norme per i visitatori. "Potrà essere disposto l'allontanamento dai Musei di coloro che non seguiranno le disposizioni", avverte la direzione. "A causa dell'emergenza sanitaria per infezione da ...

