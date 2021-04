Largo Flaiano | addio alle code Arriva la rotatoria scioglitraffico

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Largo Flaiano

IL GIORNO

di Lorenzo Crespi L'ultimo parere positivo è arrivato: ora la riqualificazione disi fa davvero più vicina. La Conferenza dei servizi che si è riunita ieri pomeriggio ha dato il suo ok al progetto esecutivo per l'intervento viabilistico che rivoluzionerà l'ingresso in ...M ercoledì è in programma la Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto esecutivo che disegnerà la completa riqualificazione di. Fiamme a Marzio e vicino a Santa Caterina ...Rivoluzionato lo snodo d’ingresso in città dall’Autolaghi. L’eliminazione dell’odiato semaforo è il punto qualificante del progetto che ha appena ricevuto l’ok dalla conferenza dei servizi ...VARESE – C’è l’ok per il progetto di riqualificazione di largo Flaiano. La Conferenza dei servizi, riunitasi oggi pomeriggio (mercoledì 7 aprile), ha dato la sua approvazione al progetto esecutivo del ...