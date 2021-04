La Vita in Diretta | Alberto Matano lascia il programma | il sostituto

Advertising

vitaindiretta : Non è #DenisePipitone. Questo e tanto altro tra poco a La vita in diretta. Segui la diretta streaming su RaiPlay ????… - Salvobracchitt2 : RT @GuiaPorcini: BOOM Vita in diretta 17.8 % #chilavisto #lavitaindiretta #Pomeriggio5 #ascoltitv @antodelprino @Raffilongobardi @debora… - ilaria47063851 : RT @_happiness_99: Una diretta bellissima, parlare di emancipazione e dell'importanza di fare della diversità il nostro punto di forza è im… - vitaindiretta : Pisticci, lacrima la statua della Madonna. Guarda il servizio su RaiPlay ?? - zazoomblog : “Una collega al suo posto”. Alberto Matano a La vita in diretta si cambia: la Rai ha già deciso - #collega #posto”… -

Ultime Notizie dalla rete : Vita Diretta

Liberoquotidiano.it

... venerdì 9 aprile alle ore 16.30, insulla pagina LILT Campobasso di Facebook e di Youtube. ...della prevenzione oncologica attraverso semplici regole per un corretto stile ditra cui l'......negli ultimi 20 anni è stata rappresentata dall'introduzione di farmaci con azioneverso le ... e ciò si è tradotto in un significativo miglioramento dell'attesa didei pazienti". ...Tra queste, anche La vita in diretta, con al timone Alberto Matano che quest’anno abbiamo visto in versione solista, non accompagnato dalla collega Lorella Cuccarini. L’indiscrezione corre veloce e ...Ascolti Barbara d’Urso: record per Pomeriggio 5 che supera La Vita in Diretta Record di ascolti per Barbara d’Urso. La puntata di Pomeriggio 5, in onda ieri 7 aprile 2021, è stata davvero un successo ...