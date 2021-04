La commovente storia di Sgarbi che insulta e denuncia un consigliere M5S, ma poi viene condannato (Di giovedì 8 aprile 2021) Come un Alessandro Borghese della magistratura, il giudice del tribunale di Macerata ha ribaltato l’esito della causa in atto tra Vittorio Sgarbi e Alex Marini e condanna al pagamento di una risarcimento da 15mila euro il critico d’arte. E pensare che la denuncia era stata presentata dallo stesso deputato eletto con Forza Italia (poi passato al Gruppo Misto, come sua prassi parlamentare) nei confronti del consigliere del Movimento 5 Stelle a Trento. Ma lo specchio riflesso, alla fine, si è concretizzato e a pagare sarà proprio Sgarbi. Vittorio Sgarbi che denuncia e insulta un consigliere M5S. Ma il giudice condanna lui Questa storia è iniziata nel maggio del 2019, quando Vittorio Sgarbi era stato nominato presidente ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Come un Alessandro Borghese della magistratura, il giudice del tribunale di Macerata ha ribaltato l’esito della causa in atto tra Vittorioe Alex Marini e condanna al pagamento di una risarcimento da 15mila euro il critico d’arte. E pensare che laera stata presentata dallo stesso deputato eletto con Forza Italia (poi passato al Gruppo Misto, come sua prassi parlamentare) nei confronti deldel Movimento 5 Stelle a Trento. Ma lo specchio riflesso, alla fine, si è concretizzato e a pagare sarà proprio. VittoriocheunM5S. Ma il giudice condanna lui Questaè iniziata nel maggio del 2019, quando Vittorioera stato nominato presidente ...

