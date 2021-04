Jorginho, l’agente: “Tornerebbe a Napoli ma interessa anche ad altri club” (Di giovedì 8 aprile 2021) Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli di un presunto ritorno del giocatore nel club azzurro. l’agente di Jorginho … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 8 aprile 2021) Joao Santos, agente di, ha parlato ai microfoni di Kiss Kissdi un presunto ritorno del giocatore nelazzurro.di… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

100x100Napoli : L'agente di #Jorginho parla della voglia di tornare in #Italia del centrocampista. - anteprima24 : ** #Jorginho strizza l'occhio al #Napoli, l'agente: 'Sarebbe bello' ** - susydigennaro : RT @napolimagazine: JORGINHO - L'agente: 'Ha voglia di ritornare in Italia e se il Napoli avrà la volontà di riportarlo in rosa saremo ben… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JORGINHO - L'agente: 'Ha voglia di ritornare in Italia e se il Napoli avrà la volontà di riportarlo in rosa saremo ben… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JORGINHO - L'agente: 'Ha voglia di ritornare in Italia e se il Napoli avrà la volontà di riportarlo in rosa saremo ben… -

Ultime Notizie dalla rete : Jorginho l’agente Il Filo Diretto su CalcioNapoli24 Tv alle 16: "Napoli, sconfitta meritata?" . Chiamateci allo 08119719721 CalcioNapoli24