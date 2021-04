Il Paradiso delle Signore, oggi 8 aprile: Gabriella e Salvatore nuovamente insieme (Di giovedì 8 aprile 2021) Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata di oggi: dopo i consigli di sua cugina Anna, Gabriella si rivolge anche a Salvatore. Un incontro dove si ricorda anche i bei tempi passati insieme. Intanto Marcello rischia il carcere per colpa della deposizione del Mantovano. Adelaide manda il proprio medico di fiducia a casa di Vittorio. Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore, in onda Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 8 aprile 2021) Trama e anticipazioni Ilpuntata di: dopo i consigli di sua cugina Anna,si rivolge anche a. Un incontro dove si ricorda anche i bei tempi passati. Intanto Marcello rischia il carcere per colpa della deposizione del Mantovano. Adelaide manda il proprio medico di fiducia a casa di Vittorio. Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il, in onda Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

paola_aleo : SAN PIO: Il dono del nostro dolore, delle nostre sofferenze è una gran cosa, che non possiamo fare in paradiso. - zazoomblog : Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 5 9 aprile 2021: puntata 125 - #Anticipazioni #Paradiso #delle - infoitcultura : Il Paradiso delle signore, anticipazioni 8 aprile: Marcello teme di finire in prigione - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore 5 cosa succede tra Gabriella e Salvatore? - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore 5 chi è Nino (Luca Grispini)? -