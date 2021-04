Governo: Salvini arrivato a P.Chigi per incontro con Draghi (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) – Il leader della Lega Matteo Salvini è appena arrivato a Palazzo Chigi per incontrare il premier Mario Draghi. Vestito blu d’ordinanza, il senatore lumbard non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti: “parlo dopo”, ha assicurato. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) – Il leader della Lega Matteoè appenaa Palazzoper incontrare il premier Mario. Vestito blu d’ordinanza, il senatore lumbard non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti: “parlo dopo”, ha assicurato. L'articolo CalcioWeb.

