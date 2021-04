Giustiniana | incendio in asilo | nessun ferito

(Di giovedì 8 aprile 2021) Roma – Une’ divampato alle 9 di questa mattina in unin via Maurizio Giglio, in zonaa Roma. I bambini sono stati fatti uscire il tempo necessario allo spegnimento delle fiamme in uno dei locali.o e’ rimasto. Sul posto i Vigili del fuoco e gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno provveduto a circoscrivere l’area, consentendo l’uscita in sicurezza dei bambini. Sono in corso accertamenti per ricostruire le cause di quanto accaduto.

in zona Giustiniana, alla periferia di Roma intorno alle 9. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco. Secondo quanto si è appreso, i bambini sono stati fatti uscire per il tempo necessario allo ...Incendio in un asilo della Giustiniana, zona oltre il Gra di Roma. Le fiamme si sono sviluppate dal secondo piano della struttura in via Maurizio Giglio 25. Nessun bambino ...