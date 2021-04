Giornalismo in lutto in Calabria: morto in un incidente l’operatore Michele Porcelli (Di giovedì 8 aprile 2021) Una tragica notizia si apprende dal profilo facebook di Karen Sarlo, stimata giornalista del Tg3 Calabria. Un operatore, Michele Porcelli, ha perso la vita in un incidente. “Le trasmissioni di LaC News24 si interrompono all’improvviso… è accaduta una tragedia, chiamo subito Cristina Iannuzzi, Domenico Maduli poi Pietro Comito e arriva la conferma… della notizia della tragica morte del nostro Michele Porcelli” scrive la Sarlo su facebook. “È Pietro a raccontarmi concitato… stavano girando insieme a Buonvicino, uno speciale per ricordare la strage familiare del 1996 … all’improvviso Michele perde il suo drone (amava il suo lavoro ed impazziva per la tecnologia… ) e per recuperarlo è scivolato lungo un dirupo… morto sul colpo… Pietro è andato a ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 8 aprile 2021) Una tragica notizia si apprende dal profilo facebook di Karen Sarlo, stimata giornalista del Tg3. Un operatore,, ha perso la vita in un. “Le trasmissioni di LaC News24 si interrompono all’improvviso… è accaduta una tragedia, chiamo subito Cristina Iannuzzi, Domenico Maduli poi Pietro Comito e arriva la conferma… della notizia della tragica morte del nostro” scrive la Sarlo su facebook. “È Pietro a raccontarmi concitato… stavano girando insieme a Buonvicino, uno speciale per ricordare la strage familiare del 1996 … all’improvvisoperde il suo drone (amava il suo lavoro ed impazziva per la tecnologia… ) e per recuperarlo è scivolato lungo un dirupo…sul colpo… Pietro è andato a ...

Advertising

Cosenza2punto0 : Lutto nel giornalismo calabrese, Michele Porcelli cade in un dirupo a Buonvicino e muore ?? - annasergi : Grazie per la musica ai compleanni a Limbadi. Grazie della semplicità e della naturalezza del tuo affetto, grazie p… - redazionemetis : Era lo storico #cameraman di @LaCnews24, stimato e apprezzato per le sue inestimabili doti umane, oltre che profess… - LaCnews24 : Lutto nel giornalismo calabrese, Michele Porcelli cade in un dirupo e muore: il dolore del network LaC… - alfy7591 : @HuffPostItalia Mamma che articolo..se questo è fare giornalismo, forse è meglio seguire il Basket....capisco il l… -